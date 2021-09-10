В Горловке при обстреле повреждена крупная электроподстанция

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Подстанция «Доломит», обеспечивающая электричеством один из районов Горловки, получила значительные повреждения в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).
В Горловке при обстреле повреждена крупная электроподстанция
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики Донецкой народной республики (ДНР).

«Около 04:00 под прицельный огонь ВФУ попала подстанция 110 кВ «Доломит» в Горловке. Крупный энергетический объект, который питает целый район города, серьёзно повреждён — пробиты радиаторы силового трансформатора №2, осколками посечена подвесная изоляция трансформатора №1. Оборудование 110 кВ не работает», — приводит «Донецкое агентство новостей» сообщение ведомства.

Отмечается, что энергоснабжение абонентов осуществляется по резервной линии.

Ранее в ЛНР заявили о гибели почти 3,4 тыс. жителей в ходе конфликта в Донбассе.

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