В Донецке сообщили о взрыве на нефтебазе

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В Кировском районе Донецка произошёл взрыв на нефтебазе, выясняются причины.
В Донецке сообщили о взрыве на нефтебазе
  • РИА Новости

Об этом сегодня сообщил руководитель городской администрации Алексей Кулемзин.

«Произошел взрыв в Кировском районе города на нефтебазе», — приводит «Донецкое агентство новостей» его слова.

На месте работают спецслужбы, выясняются причины случившегося.

Накануне сообщалось, что подстанция «Доломит», обеспечивающая электричеством один из районов Горловки, получила значительные повреждения в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).

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