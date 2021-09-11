В Донецке сообщили о взрыве на нефтебазе
- РИА Новости
Об этом сегодня сообщил руководитель городской администрации Алексей Кулемзин.
«Произошел взрыв в Кировском районе города на нефтебазе», — приводит «Донецкое агентство новостей» его слова.
На месте работают спецслужбы, выясняются причины случившегося.
Накануне сообщалось, что подстанция «Доломит», обеспечивающая электричеством один из районов Горловки, получила значительные повреждения в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).