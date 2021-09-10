Посольство России направило ноту Латвии из-за осквернения мемориала в Риге

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Российское посольство в Латвии направило ноту в латвийский МИД в связи с осквернением мемориального камня в Риге.
Посольство России направило ноту Латвии из-за осквернения мемориала в Риге
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Об этом говорится в сообщении посольства.

«Посольство России в Латвии осуждает акт вандализма в отношении мемориального камня, установленного на месте начала операции по форсированию Киш-озера в октябре 1944 года (город Рига, улица Яунциема гатве)...» — заявили в диппредставительстве.

По данным российских дипломатов, неизвестные сорвали и похитили табличку с надписью.

В посольстве расценивают произошедшее как «позорный акт надругательства над памятью тех, кто сражался и отдал свои жизни за избавление Латвии от коричневой чумы».

Ранее Россия осудила осквернение мемориалов Великой Отечественной войны в Молдавии.

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