Посольство России направило ноту Латвии из-за осквернения мемориала в Риге

Российское посольство в Латвии направило ноту в латвийский МИД в связи с осквернением мемориального камня в Риге.

Об этом говорится в сообщении посольства.

«Посольство России в Латвии осуждает акт вандализма в отношении мемориального камня, установленного на месте начала операции по форсированию Киш-озера в октябре 1944 года (город Рига, улица Яунциема гатве)...» — заявили в диппредставительстве.

По данным российских дипломатов, неизвестные сорвали и похитили табличку с надписью.

В посольстве расценивают произошедшее как «позорный акт надругательства над памятью тех, кто сражался и отдал свои жизни за избавление Латвии от коричневой чумы».

Ранее Россия осудила осквернение мемориалов Великой Отечественной войны в Молдавии.