Посольство России направило ноту Латвии из-за осквернения мемориала в Риге
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Об этом говорится в сообщении посольства.
«Посольство России в Латвии осуждает акт вандализма в отношении мемориального камня, установленного на месте начала операции по форсированию Киш-озера в октябре 1944 года (город Рига, улица Яунциема гатве)...» — заявили в диппредставительстве.
По данным российских дипломатов, неизвестные сорвали и похитили табличку с надписью.
В посольстве расценивают произошедшее как «позорный акт надругательства над памятью тех, кто сражался и отдал свои жизни за избавление Латвии от коричневой чумы».
Ранее Россия осудила осквернение мемориалов Великой Отечественной войны в Молдавии.