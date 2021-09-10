Нуланд заявила о готовности США присоединиться к нормандским переговорам

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Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что американская сторона готова присоединиться к переговорам по Украине в нормандском или другом формате. Об этом сообщило УНИАН.
Нуланд заявила о готовности США присоединиться к нормандским переговорам
  • © Boris Grdanoski / AP

По словам Нуланд, в период президентства в США Барака Обамы она вместе с другими американскими чиновниками участвовала в «параллельном процессе», который проходил одновременно с «нормандскими переговорами».

По её словам, Вашингтон поддерживал цели и устремления, которые обсуждались Киевом и Москвой.

Нуланд также не считает, что «все те усилия сильно сдвинулись в последнее время».

«Я думаю, что мы сказали Украине, России и европейцам, что готовы возобновить взаимодействие каким-то образом — или в рамках нормандского формата, или снова в качестве параллельной поддержки — в том случае, если и по мере необходимости стороны будут видеть способ, благодаря которому мы будем полезны», — сказала заместитель госсекретаря США.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские власти ведут работы по подготовке нового саммита в нормандском формате.

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