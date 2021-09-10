У спикера Верховной рады выявили коронавирус

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков сообщил, что получил положительный результат теста на коронавируса.

Как сообщает «СТРАНА.ua», об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Если вам вдруг казалось, что все эти тесты перед массовыми мероприятиями — невинная формальность... то я вас разочарую. Сегодня, например, такой, на первый взгляд, формальный тест перед массовым мероприятием помог выявить больного, который, сам того не зная, мог бы заразить несколько сотен почётных гостей. Тест выявил меня», — сообщил он.

По его словам, он собирался участвовать в конференции «Ялтинская европейская стратегия», но теперь не сможет лично присутствовать на мероприятии.

Ранее сообщалось, что украинские власти ужесточат ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавируса.