На Украине ужесточат ограничения по коронавирусу

Украинские власти ужесточат ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавируса, сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин в эфире телеканала «1+1».

По его словам, в ближайшее время Украина выйдет из «зелёной» зоны карантина.

«Мы будем вынуждены ввести «жёлтую» зону, где, например, будут более жёсткие ограничения по посещению массовых мероприятий или спортзалов», — сказал он.

Переход к «жёлтой» зоне Кузин назвал «условной тревогой о том, что количество потенциальных новых случаев будет расти».

Он также высказал мнение, что избежать жёсткого карантина не удастся, однако «красный» уровень опасности будет не раньше ноября.

Ранее сообщалось, что США передали Киеву лекарства от коронавирусной инфекции на $20 млн.