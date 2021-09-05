США передали Украине лекарства от коронавируса на $20 млн

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Соединённые Штаты передали на Украину гуманитарный груз на общую сумму $20 млн, состоящий из лекарств от коронавируса. Об этом сообщило украинское посольство в США на своей странице в Facebook.
США передали Украине лекарства от коронавируса на $20 млн
  • @ukr.embassy.usa
  • Facebook

«При содействии посольства на Украину был доставлен гуманитарный груз из США, предоставленный американской благотворительной организацией Direct Relief», — говорится в сообщении в Facebook.

Как отмечается, договорённости о получении данного гуманитарного груза были согласованы во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

В посольстве уточнили, что груз состоит из используемых против COVID-19 лекарственных препаратов на сумму $20 млн.

Ранее власти Украины получили от правительства США более 188 тыс. доз вакцины от коронавируса Pfizer, помощь была предоставлена в рамках инициативы COVAX. 

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