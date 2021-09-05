США передали Украине лекарства от коронавируса на $20 млн
- @ukr.embassy.usa
«При содействии посольства на Украину был доставлен гуманитарный груз из США, предоставленный американской благотворительной организацией Direct Relief», — говорится в сообщении в Facebook.
Как отмечается, договорённости о получении данного гуманитарного груза были согласованы во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США.
В посольстве уточнили, что груз состоит из используемых против COVID-19 лекарственных препаратов на сумму $20 млн.
Ранее власти Украины получили от правительства США более 188 тыс. доз вакцины от коронавируса Pfizer, помощь была предоставлена в рамках инициативы COVAX.