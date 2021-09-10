Пушилин призвал мобилизовать все силы и ведомства ДНР

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Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал мобилизовать все силы и ведомства ДНР в связи с нарастающей агрессией со стороны Украины.
Пушилин призвал мобилизовать все силы и ведомства ДНР
  • РИА Новости

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«В Донбассе продолжает сохраняться напряжённая обстановка. Украина продолжает игнорировать мирный процесс урегулирования конфликта. Более того, усилились постоянные огневые провокации вдоль всей линии боевого соприкосновения. Это всё требует от нас мобилизации всех сил, служб и ведомств для помощи мирному населению и ликвидации последствий обстрелов со стороны Украины», — заявил он.

Пушилин подчеркнул, что из-за обострения ситуации в регионе под его контролем с начала сентября проводятся проверки готовности органов управления и сил гражданской обороны к действиям по ликвидации последствий чрезвычайных и техногенных ситуаций.

Ранее сообщалось, что подстанция «Доломит», обеспечивающая электричеством один из районов Горловки, получила значительные повреждения в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.

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