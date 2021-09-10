Захарова прокомментировала слова Зеленского о возможности войны с Россией
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«Заявления Зеленского становятся всё более оторванными от реальности. Не связанные единой логикой фразы, не выражающие никакого концептуального подхода словосочетания. Поверхностная обрывочная реакция», — написала дипломат в своём Telegram-канале.
По её словам, это «набор не объединённых в единую мысль агрессивно-обвинительных слов и клише».
Ранее в Кремле заявили, что с сожалением восприняли заявление украинского лидера, и назвали рассуждения о возможности войны двух стран апокалиптическими.
10 сентября Зеленский допустил возможность полномасштабной войны с Россией. Он добавил, что это было бы ошибочным вариантом развития событий.