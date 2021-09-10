Захарова прокомментировала слова Зеленского о возможности войны с Россией

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности войны с Россией оторвано от реальности, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Заявления Зеленского становятся всё более оторванными от реальности. Не связанные единой логикой фразы, не выражающие никакого концептуального подхода словосочетания. Поверхностная обрывочная реакция», — написала дипломат в своём Telegram-канале.

По её словам, это «набор не объединённых в единую мысль агрессивно-обвинительных слов и клише».

Ранее в Кремле заявили, что с сожалением восприняли заявление украинского лидера, и назвали рассуждения о возможности войны двух стран апокалиптическими.

10 сентября Зеленский допустил возможность полномасштабной войны с Россией. Он добавил, что это было бы ошибочным вариантом развития событий.