Захарова прокомментировала слова Зеленского о возможности войны с Россией

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Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности войны с Россией оторвано от реальности, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова прокомментировала слова Зеленского о возможности войны с Россией
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

«Заявления Зеленского становятся всё более оторванными от реальности. Не связанные единой логикой фразы, не выражающие никакого концептуального подхода словосочетания. Поверхностная обрывочная реакция», — написала дипломат в своём Telegram-канале.

По её словам, это «набор не объединённых в единую мысль агрессивно-обвинительных слов и клише».

Ранее в Кремле заявили, что с сожалением восприняли заявление украинского лидера, и назвали рассуждения о возможности войны двух стран апокалиптическими.

10 сентября Зеленский допустил возможность полномасштабной войны с Россией. Он добавил, что это было бы ошибочным вариантом развития событий.

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