Политолог прокомментировал намерение Киева продолжить борьбу с «Северным потоком — 2»

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Анастасия Румянцева
Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT заявление Сергея Никифорова, пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского, о том, что Киев продолжит борьбу с «Северным потоком — 2» даже после начала поставок газа.
Политолог прокомментировал намерение Киева продолжить борьбу с «Северным потоком — 2»
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«Как я понимаю, они (украинские власти. — RT) рассчитывают на то, что им удастся помешать или, во всяком случае, затруднить сертификацию газопровода, но а потом, когда запустят, будут придумывать какие-то ходы. Хотя мне кажется, что, как только Европа начнёт получать газ по «Северному потоку — 2», из актуальной повестки эта тема уйдёт», — выразил уверенность Светов.

Он добавил, что украинский лидер с самого начала своего президентства избрал эту тему в качестве ключевой.

«Его не заботит ни рост цен на газ для потребителей на Украине, ни проблемы с энергетикой — только разговоры о том, как помешать вводу «Северного потока — 2» в действие. Поговорят ещё какое-то время, потом будут искать новый объект антироссийской риторики. Нам надо просто игнорировать подобного рода заявления», — заключил эксперт.

Ранее Никифоров выразил мнение, что Киев продолжит борьбу с «Северным потоком — 2» даже после начала поставок газа.

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