В Киеве заявили, что продолжат борьбу с «Северным потоком — 2»

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Киев продолжит борьбу с «Северным потоком — 2» даже после начала поставок газа.

Об этом сообщает AFP.

«Президент всегда подчёркивал, что Украина будет бороться с этим политическим проектом России до его завершения, после того как это произойдёт и даже после начала поставок газа», — заявил Никифоров.

Ранее стало известно, что строительство газопровода «Северный поток — 2» было полностью завершено в 08:45 мск 10 сентября.

В компании Fitch допустили запуск «Северного потока — 2» на полную мощность до конца года.