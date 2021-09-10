В Госдуме назвали баснями для украинского народа слова Зеленского о риске «войны» с Россией

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT слова президента Украины Владимира Зеленского о риске для страны полномасштабной войны с Россией.
В Госдуме назвали баснями для украинского народа слова Зеленского о риске «войны» с Россией
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«Начиная с 2014 года украинское руководство постоянно путается в заявлениях: то ждут вторжения России, то уже воюют с Россией, при этом не представлено никаких доказательств», — подчеркнул Бальбек.

По его мнению, подобные заявления можно расценить как «басни для украинского народа и слезовыжимательную историю для европейских кредиторов».

«Но в ЕС уже привыкли к этой украинской политической линии и выработали иммунитет — вроде как поддерживают официальный Киев, но и громких заявлений по поводу «войны» с Россией никто делать не собирается, оставив это исключительно Украине», — заключил парламентарий.

Ранее Зеленский в ходе форума YES Brainstorming высказался о возможности полномасштабной войны с Россией.

Как пишет ТАСС, Зеленский, отвечая на вопрос модератора дискуссии о возможности полноценной войны с Россией, заявил: «Считаю, может быть».

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