Лукашенко заявил об очень серьёзных договорённостях с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным, что «хорошие были вчера мероприятия на уровне президентов Беларуси и России».

«Мы о многом договорились, это очень серьёзные договорённости. Таких шагов мы ещё не предпринимали, как за эти три года подготовки и выдачи этих союзных программ», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин после переговоров с Лукашенко заявил, что согласованы все 28 программ в рамках Союзного государства.

Путин напомнил, что правительствами двух стран на протяжении нескольких лет велась работа над пакетом документов по дальнейшему углублению интеграционных процессов между Россией и Белоруссией.