Лукашенко заявил об очень серьёзных договорённостях с Россией
- Reuters
«Мы о многом договорились, это очень серьёзные договорённости. Таких шагов мы ещё не предпринимали, как за эти три года подготовки и выдачи этих союзных программ», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.
Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин после переговоров с Лукашенко заявил, что согласованы все 28 программ в рамках Союзного государства.
Путин напомнил, что правительствами двух стран на протяжении нескольких лет велась работа над пакетом документов по дальнейшему углублению интеграционных процессов между Россией и Белоруссией.