Зеленский выразил надежду на предметную встречу с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы «предметно» и «не декларативно» встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

«Меня больше интересует, можем ли мы действительно предметно встретиться, не декларативно... а действительно встретиться более предметно, чем это было на первой встрече в нормандском формате, потому что были результаты, всё-таки более 100 человек после этой встречи мы вернули домой», — приводит телеканал «112 Украина» его слова на форуме YES Brainstorming.

Как подчеркнул Зеленский, прошлые переговоры дали важные результаты.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос принадлежности Крыма не может быть темой для обсуждения на переговорах Путина и Зеленского. Он отметил, что по этой причине подготовка саммита лидеров двух стран не продвинулась.

Как напомнил Песков, Путин чётко подтвердил свою готовность к встрече, однако взаимной политической воли из Киева Москва не видит.