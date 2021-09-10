Зеленский выразил надежду на предметную встречу с Путиным

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы «предметно» и «не декларативно» встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.
Зеленский выразил надежду на предметную встречу с Путиным
  • © Aaron Chown / Pool Photo via AP

«Меня больше интересует, можем ли мы действительно предметно встретиться, не декларативно... а действительно встретиться более предметно, чем это было на первой встрече в нормандском формате, потому что были результаты, всё-таки более 100 человек после этой встречи мы вернули домой», — приводит телеканал «112 Украина» его слова на форуме YES Brainstorming. 

Как подчеркнул Зеленский, прошлые переговоры дали важные результаты.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос принадлежности Крыма не может быть темой для обсуждения на переговорах Путина и Зеленского. Он отметил, что по этой причине подготовка саммита лидеров двух стран не продвинулась.

Как напомнил Песков, Путин чётко подтвердил свою готовность к встрече, однако взаимной политической воли из Киева Москва не видит.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить