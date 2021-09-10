В СНБО заявили о способности украинской армии «взять Донецк и Луганск»

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Украинская армия может взять Донецк и Луганск, но Киев не хочет жертв, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
В СНБО заявили о способности украинской армии «взять Донецк и Луганск»
  • © РИА Новости

«Наша армия может выполнить любое задание... Сегодня, если Верховный главнокомандующий даст команду взять Донецк и Луганск, они (украинская армия. — RT) могут это сделать», — сказал он в эфире телеканала «1+1».

Как пишет ТАСС, по его словам, служащие украинской армии «имеют все возможности, чтобы воевать».

Он добавил, что СНБО Украины разработал пять сценариев для урегулирования конфликта в Донбассе.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что украинские власти ведут работы по подготовке нового саммита в нормандском формате.

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