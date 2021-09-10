Лукашенко заявил о готовности Белоруссии договариваться со странами Европы

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о готовности Белоруссии договариваться с европейскими странами, если они хотят нормальных отношений.

Об этом он рассказал по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

«То, что нам нужно выполнять как надёжному партнеру, мы будем делать всегда. Если Европа хочет этих нормальных отношений — пожалуйста, мы готовы завтра договариваться», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что Минск попросит о поддержке Россию, «если это нужно будет».

Также Лукашенко высказался о претензиях Евросоюза по ситуации с мигрантами. Он отметил, что ЕС против Белоруссии «каждый день вводит всё новые и новые санкции».

«И я что, должен их или белорусский народ должен их защищать на границе? Нет», — сказал президент Белоруссии.

В свою очередь, российский президент заявил, что Западу по вопросу кризиса с мигрантами на границах Белоруссии с Польшей и Литвой необходимо напрямую обращаться к Минску, а не к Москве.