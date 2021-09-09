Мишустин посетит Белоруссию с рабочим визитом 10 сентября

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит в пятницу, 10 сентября, Белоруссию с рабочим визитом.

«Заседание Совета министров пройдёт под председательством Михаила Мишустина и будет посвящено углублению интеграции в Союзном государстве», — говорится в сообщении российского правительства.

Совет министров Союзного государства планирует одобрить на заседании новый пакет интеграционных документов.

9 сентября Мишустин и госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев обсудили подготовку к заседанию Совета министров Союзного государства.