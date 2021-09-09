Лукашенко заявил, что принятие союзных программ будет прорывом

Принятие союзных программ будет прорывом, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

«Думаю, мы хорошо поработаем. Наверное, уже у нас работы осталось меньше, нежели в прежние наши встречи. Они длились очень долго. И по пять, и по восемь часов. Потому что тогда приходилось нам, можно сказать, как бульдозерам, проходить, чтобы расчистить дорогу для правительств и экспертов», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

Он заявил, что рассчитывает на принятие 28 союзных программ в ходе заседания Высшего Госсовета (ВГС) Союзного государства России и Белоруссии, которое может пройти в конце октября.

«Это будет прорыв. Прорыв во многих сферах. Это не тайна. Мы опубликуем эти программы, покажем, по каким направлениям мы работали», — подчеркнул белорусский лидер.

Ранее белорусский посол в России Владимир Семашко заявил, что Россия и Белоруссия подпишут программу общей интеграции 10 сентября на заседании союзного правительства двух стран, оно состоится в Минске.