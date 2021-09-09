Путин высказался об отношениях России с Таджикистаном

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Российский лидер Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Таджикистана Эмомали Рахмону по случаю 30-летия провозглашения независимости страны. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин высказался об отношениях России с Таджикистаном
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«Ваша страна успешно продвигается по пути социально-экономического развития, играет конструктивную роль в решении важных вопросов региональной и международной повестки дня. Придаём большое значение отношениям союзничества и стратегического партнёрства с Таджикистаном», — заявил Путин.

Российский президент выразил уверенность в том, что Россия и Таджикистан совместными усилиями обеспечат дальнейшее наращивание двустороннего сотрудничества на различных направлениях, а также взаимодействия в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС и других многосторонних структур.

«Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идёт в русле упрочения мира, безопасности и стабильности в Центральной Азии», — добавил он.

Ранее сообщалось, что российские военные провели учения с ударными и транспортно-боевыми вертолётами в горах Таджикистана.

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