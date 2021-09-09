Лукашенко вылетел в Россию на переговоры с Путиным

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Самолёт президента Белоруссии Александра Лукашенко вылетел из Национального аэропорта Минска — глава государства направился с рабочим визитом в Россию.
Лукашенко вылетел в Россию на переговоры с Путиным
  • © AP

Как сообщает БЕЛТА, в Кремле 9 сентября состоятся переговоры президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. На встрече планируется обсудить 28 союзных программ, международную проблематику и ряд вопросов двусторонней повестки дня.

Одной из тем станет ситуация в Афганистане, в том числе в рамках предстоящих саммитов ОДКБ о коллективной безопасности и ШОС в Душанбе.

Ранее Лукашенко назвал темы предстоящих переговоров с Путиным.

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