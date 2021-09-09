Власти Казахстана разрешили увеличить число авиарейсов в Россию в три раза

В Казахстане одобрили решение об увеличении числа авиарейсов в Россию в три раза — вместо 11 полётов в неделю будет выполняться 33.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

«Межведомственная комиссия по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан 7 сентября разрешила увеличить количество авиарейсов между Казахстаном и Россией в три раза, с 11 до 33 рейсов в неделю», — говорится в публикации.

Соответствующее решение должна одобрить также и российская сторона. В случае если решение будет положительным, количество регулярных рейсов планируется увеличить по маршрутам Нур-Султан — Москва, Алма-Ата — Москва, Шымкент — Москва и Караганда — Москва.

В июне Россия официально возобновила авиасообщение, прерванное в 2020 году из-за пандемии COVID-19, с восемью странами. Российские перевозчики открыли прямые регулярные рейсы в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко и Хорватию.