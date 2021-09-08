В Белоруссию прибыли российские Су-30СМ для создания центра подготовки

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Самолёты Су-30СМ Воздушно-космических сил России прибыли на белорусский аэродром Барановичи для формирования учебно-боевого центра подготовки ВВС и войск ПВО двух государств.
В Белоруссию прибыли российские Су-30СМ для создания центра подготовки
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны Белоруссии.

«На аэродром Барановичи (Брестская область) для формирования учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО Беларуси и России прибыли самолёты Су-30СМ ВКС России», — цитирует сообщение ТАСС.

В сообщении говорится, что, как ожидается, российские и белорусские военные будут нести совместное боевое дежурство по охране воздушных границ Союзного государства. 

Ранее сообщалось, что на территории России и Белоруссии с 10 по 16 сентября пройдут учения «Запад-2021».

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