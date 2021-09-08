В Госдуме осудили решение кабмина Украины о санкциях из-за Крымского моста

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что украинское правительство одобрило пакет санкций в отношении 24 юридических и шести физических лиц, участвовавших в сооружении Крымского моста.

По мнению депутата, это «не является чем-то новым или неожиданным».

«Показали Западу свою «последовательность и системную работу» по «возвращению» Крыма, а толку-то? Разве полуостров от этих санкций станет ближе к Украине? Или, может, в России мосты строить перестанут? Конечно, нет», — подчеркнул Бальбек.

По его словам, для Украины такого рода решения можно расценить как аутотренинг.

«Всё время повторять себе: «Мы великие!» А на деле страна под внешним управлением... Если Украина надеется, что от этих санкций получит больше преференций от Запада, то это просто детская наивность», — заключил парламентарий.

Ранее сообщалось, что украинское правительство одобрило пакет санкций в отношении 24 юридических и шести физических лиц, участвовавших в сооружении Крымского моста.

Пакет ограничительных мер будет рассмотрен СНБО Украины.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.