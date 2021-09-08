Путин и глава Евросовета обсудили ситуацию на Украине

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Президент России Владимир Путин и председатель Европейского совета Шарль Мишель в ходе телефонного звонка обсудили ситуацию на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Путин и глава Евросовета обсудили ситуацию на Украине
  • © РИА Новости / Сергей Гунеев

«Владимир Путин указал на то, что киевские власти упорно уклоняются от выполнения взятых на себя обязательств, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, в ходе переговоров была подчёркнута необходимость активизации переговоров между сторонами конфликта в целях реализации минского комплекса мер 2015 года.

Ранее советник делегации Киева в трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Украине удалось сняться с «крючка Минских соглашений».

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