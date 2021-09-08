Верховная рада Украины приняла закон о расчётах в криптовалюте
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Как передаёт телеканал «112 Украина», за инициативу проголосовали 276 депутатов.
Замминистра цифровой трансформации Александр Борняков ранее пояснил, что, согласно документу, криптовалюты не являются платёжным средством, однако допустимы операции эквайринга.
По его словам, как и в случае с долларовыми картами, будет осуществляться «мгновенная конвертация валют».
Предполагается, что компании смогут предоставлять услуги для таких конвертаций и в стране легально можно будет рассчитываться криптовалютами, но через посредника.