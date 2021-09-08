Экс-депутат Рады заявил о возможной встрече Зеленского с Путиным в Крыму

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Президент Украины Владимир Зеленский мог бы встретиться со своим коллегой из России Владимиром Путиным в Москве или даже в Крыму, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Экс-депутат Рады заявил о возможной встрече Зеленского с Путиным в Крыму
  • © Ronald Zak / AP

Об этом он заявил в эфире телеканала «НАШ».

«Если раньше Зеленский ещё выбирал, где можно встречаться с Путиным, то посмотрим, чем закончится — встреча может быть в Москве или даже в Крыму», — предположил политик.

Мураев добавил, что в Белоруссии встречаться было бы унизительно для украинских властей после того, что они на дипломатическом уровне сделали с республикой.

Российский сенатор Алексей Пушков ранее дал совет Зеленскому о том, как добиться встречи с Путиным. По мнению Пушкова, Зеленский должен определиться с темами для разговора, прежде чем обвинять Москву в поисках отговорок.

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