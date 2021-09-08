Экс-депутат Рады заявил о возможной встрече Зеленского с Путиным в Крыму
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Об этом он заявил в эфире телеканала «НАШ».
«Если раньше Зеленский ещё выбирал, где можно встречаться с Путиным, то посмотрим, чем закончится — встреча может быть в Москве или даже в Крыму», — предположил политик.
Мураев добавил, что в Белоруссии встречаться было бы унизительно для украинских властей после того, что они на дипломатическом уровне сделали с республикой.
Российский сенатор Алексей Пушков ранее дал совет Зеленскому о том, как добиться встречи с Путиным. По мнению Пушкова, Зеленский должен определиться с темами для разговора, прежде чем обвинять Москву в поисках отговорок.