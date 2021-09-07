Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с задержанной в Бресте россиянкой Ириной Викхольм.

«Наше посольство очень внимательно отслеживает в Минске ситуацию и делает всё необходимое для обеспечения законных интересов наших граждан, находится в постоянном контакте с белорусскими коллегами», — заявил Песков.

Он добавил, что не располагает информацией об условиях её содержания.

Ранее пресс-секретарь российского диппредставительства Алексей Маскалев сообщил, что Минск уведомил посольство России о задержании в Бресте россиянки Ирины Викхольм, обвиняемой в клевете на президента Белоруссии Александра Лукашенко после инцидента с самолётом Ryanair.