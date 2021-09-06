В Южной Осетии задержали нарушившего границу гражданина США

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В Южной Осетии задержан гражданин Соединённых Штатов, который нарушил государственную границу. Об этом сообщили в пресс-службе КГБ республики.
В Южной Осетии задержали нарушившего границу гражданина США
  • РИА Новости

«26 августа сотрудниками ПС КГБ Южной Осетии в районе н. п. Верхний Ерман (Дзауский район) был задержан нарушитель... Им оказался гражданин США Джексон Пол Крамер 1997 года рождения, уроженец штата Северная Каролина», — приводит Интерфакс сообщение.

По словам американца, он приехал в Грузию 14 августа, чтобы пройти по пешеходному маршруту вдоль всего Главного Кавказского хребта, начиная от границы с Азербайджаном и заканчивая побережьем Абхазии, через территорию Южной Осетии.

Комментируя нарушение границы, гражданин США отметил, что не знал о современном международном статусе Республики Южная Осетия.

Как уточняется, 6 сентября Крамер был привлечён к административной ответственности и в соответствии со статьей 14 закона «О государственной границе» выдворен и передан грузинской стороне.

Ранее в Греции заявили о нарушении воздушного пространства страны турецкими истребителями.

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