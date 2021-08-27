В Греции заявили о нарушении воздушного пространства страны турецкими истребителями

Греческая авиация опознала и перехватила два турецких истребителя F-16, которые нарушили греческое воздушное пространство над островами в Эгейском море. Об этом сообщил Генеральный штаб национальной обороны Греции.

Как отмечается, два турецких самолёта F-16 вошли в район полётной информации Афин (Athens Flight Information Region, FIR) утром 27 августа, не представив план полёта.

«В 11:17 по местному времени они пролетели над греческими островами Антропофаги и Макрониси архипелага Фурни», — приводит ТАСС сообщение.

Уточняется, что турецкие самолёты были опознаны и перехвачены греческими истребителями в соответствии с международными правилами.

В июле российский истребитель Су-27 поднимался на перехват самолёта ВВС Германии и сопроводил его над акваторией Балтийского моря, сообщали в Министерстве обороны.