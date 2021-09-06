ДНР и ЛНР подпишут договор о едином таможенном пространстве

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Главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник планируют в ближайшее время подписать договор о едином таможенном пространстве.
ДНР и ЛНР подпишут договор о едином таможенном пространстве
  • © РИА Новости / Сергей Аверин

Об этом говорится в совместной декларации, сообщает Донецкое агентство новостей.

«В ближайшее время запланировано подписание первого знакового соглашения — Договора о едином таможенном пространстве», — говорится в заявлении.

Также стороны опубликовали декларацию по итогам межгосударственной встречи на высшем уровне, в которой говорится о создании единого экономического пространства ДНР и ЛНР.

Ранее сообщалось, что ЛНР и ДНР договорились о сотрудничестве министерств по чрезвычайным ситуациям.

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