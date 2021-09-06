ДНР и ЛНР подпишут договор о едином таможенном пространстве
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Об этом говорится в совместной декларации, сообщает Донецкое агентство новостей.
«В ближайшее время запланировано подписание первого знакового соглашения — Договора о едином таможенном пространстве», — говорится в заявлении.
Также стороны опубликовали декларацию по итогам межгосударственной встречи на высшем уровне, в которой говорится о создании единого экономического пространства ДНР и ЛНР.
Ранее сообщалось, что ЛНР и ДНР договорились о сотрудничестве министерств по чрезвычайным ситуациям.