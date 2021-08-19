ЛНР и ДНР договорились о сотрудничестве министерств по чрезвычайным ситуациям

Самопровозглашённые Луганская и Донецкая народные республики подписали положение о сотрудничестве министерств по чрезвычайным ситуациям двух республик.

Об этом сообщает МЧС ЛНР.

«19 августа... состоялось подписание положения о совместной комиссии и утверждение её состава в рамках подписанного ранее, 26 сентября 2019 года, соглашения между правительством ДНР и правительством ЛНР о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — говорится в заявлении.

Отмечается, что данные договорённости откроют «новые горизонты для развития плодотворного сотрудничества между ведомствами» и позволят двум министерствам обеспечить дальнейшее взаимодействие по целому ряду направлений.

Ранее ДНР и ЛНР создали совместную межведомственную комиссию по поиску пропавших без вести жителей Донбасса и по установлению личностей погибших в ходе вооружённого конфликта за последние годы.