ДНР и ЛНР будут совместно искать погибших и без вести пропавших граждан

Донецкая и Луганская народные республики создали совместную межведомственную комиссию по поиску пропавших без вести жителей Донбасса, а также определению личностей погибших в ходе вооружённого конфликта последних лет. На посвящённом событию брифинге, который прошёл в Донецке, представители республик рассказали о промежуточных результатах поисковых работ, которые ДНР и ЛНР вели независимо друг от друга с 2014 года.

Со стороны ДНР межведомственную комиссию по поиску пропавших без вести возглавила уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова. Она выступила на брифинге с развёрнутым докладом.

«С 2014 года только на территории Донецкой народной республики жертвами вооружённой агрессии Украины стали свыше 5 тыс. человек, в том числе 91 ребёнок. Еще порядка 8 тыс. человек ранены. Свыше 1,6 тыс. человек получили инвалидность разной степени», — рассказала Морозова.

Разрушения в жилом многоквартирном доме, пострадавшем во время артиллерийского обстрела украинскими силовиками города Марьинки под Донецком

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

По данным комиссии, всего в ДНР в результате конфликта пострадали более 9 тыс. граждан. Как минимум 879 человек пережили украинский плен. В настоящее время Украина незаконно удерживает ещё 92 сторонника республики.

«С 2014 года в ходе поисковых работ на территории ДНР обнаружено 130 захоронений без вести пропавших лиц, — подвела итоги Дарья Морозова. — Найдены 253 погибших. Как правило, обнаруженные тела имеют явные признаки пыток и издевательств».

В результате обстрелов украинской авиации и артиллерии уничтожено 23 тыс. частных жилых домов и строений, пострадало почти 5 тыс. многоквартирных домов.

Местная жительница во дворе жилого дома, разрушенного в результате обстрелов украинскими силовиками города Горловки Донецкой области

РИА Новости

© Игорь Маслов

Луганский фронт

ЛНР на брифинге представляла заместитель министра иностранных дел республики Анна Сорока. Она возглавляет комиссию по поиску пропавших без вести в Луганске.

«Восьмой год идёт война. Государство Украина проводит в отношении Донбасса политику геноцида, — заявила в ходе брифинга Анна Сорока. — В результате этого (на территории ЛНР. — RT) погибшими и пропавшими без вести числятся больше 2 тыс. гражданских лиц, 35 детей были убиты».

Замминистра иностранных дел ЛНР также рассказала, с чем связано большое количество неопознанных тел гражданских лиц и почему не так просто установить их личности. По словам Анны Сороки, из-за высокой интенсивности обстрелов Луганска летом и осенью 2014 года мирные граждане погибали на улицах города массово, а местный морг был попросту переполнен — не всегда была возможность доставить туда погибших гражданских.

Житель Луганска у частного дома, разрушенного во время артиллерийского обстрела города украинской армией

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

Также в условиях обстрелов крайне трудно было установить личности погибших, если у них не было при себе никаких документов. Именно поэтому неизвестных граждан, убитых украинской артиллерией, зачастую хоронили недалеко от места гибели: во дворах, огородах, а также на других открытых территориях.

Консолидация усилий

Места массовых захоронений луганчан отмечались и вносились в специальный реестр, поэтому большинство из них известно. Сейчас проблема заключается в том, что до сих пор не установлены личности всех погибших, не найдены их родственники.

Теперь поиском пропавших без вести, опознанием погибших, розыском и установлением родственников убитых будет заниматься совместная межведомственная комиссия, в которую войдут специалисты как из ДНР, так и из ЛНР.

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Для более эффективной работы будет реализовываться новый системный подход к данной проблеме. Об этом журналистам рассказал начальник Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения ДНР Дмитрий Калашников.

«ЛНР и ДНР совместно планируют создать две базы генотипов для опознания неизвестных погибших. В первой базе будут содержаться генотипы самих погибших, во второй — генотипы родственников пропавших без вести граждан», — поделился планами Дмитрий Калашников.

Сопоставление биологических данных из двух этих баз даст возможность устанавливать личности безымянных погибших граждан Донбасса. В настоящее время эта работа уже началась, план по эксгумации составлен, планируются судебно-медицинские экспертизы.

Вооружённый конфликт в Донбассе начался весной 2014 года, после того как киевское временное правительство, пришедшее к власти в результате государственного переворота, направило в Донецк и Луганск армию для переподчинения органов местного самоуправления. Война между когда-то гражданами единого мирного государства продолжается уже более семи лет.