Додон призвал направить наблюдателей на выборы в Госдуму России

Бывший президент Молдавии, лидер молдавской Партии социалистов Игорь Додон призвал парламент страны пересмотреть решение не отправлять наблюдателей на выборы в российскую Госдуму.

«Призываю руководство парламента Молдавии изменить своё решение и делегировать депутатов», — написал он в своём Telegram-канале, выражая сожаление по поводу отказа парламента Молдавии направлять наблюдателей на выборы в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации.

Он также настоятельно призвал «учитывать важность стратегического партнёрства с Россией».

Голосование на думских выборах будет проходить в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября.

Ранее Додон высказал мнение об отношениях Молдавии и России после выборов.