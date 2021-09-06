Додон призвал направить наблюдателей на выборы в Госдуму России

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Бывший президент Молдавии, лидер молдавской Партии социалистов Игорь Додон призвал парламент страны пересмотреть решение не отправлять наблюдателей на выборы в российскую Госдуму.
Додон призвал направить наблюдателей на выборы в Госдуму России
  • Reuters

«Призываю руководство парламента Молдавии изменить своё решение и делегировать депутатов», — написал он в своём Telegram-канале, выражая сожаление по поводу отказа парламента Молдавии направлять наблюдателей на выборы в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации.

Он также настоятельно призвал «учитывать важность стратегического партнёрства с Россией».

Голосование на думских выборах будет проходить в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября.

Ранее Додон высказал мнение об отношениях Молдавии и России после выборов.

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