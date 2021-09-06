Додон призвал направить наблюдателей на выборы в Госдуму России
- Reuters
«Призываю руководство парламента Молдавии изменить своё решение и делегировать депутатов», — написал он в своём Telegram-канале, выражая сожаление по поводу отказа парламента Молдавии направлять наблюдателей на выборы в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации.
Он также настоятельно призвал «учитывать важность стратегического партнёрства с Россией».
Голосование на думских выборах будет проходить в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября.
Ранее Додон высказал мнение об отношениях Молдавии и России после выборов.