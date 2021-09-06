В Полтаве девушка ранила из арбалета двух учителей местной школы

Полиция украинской Полтавы возбудила уголовное дело против 19-летней девушки, которая ранила из арбалета двух учителей местной школы.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

«По факту нанесения телесных повреждений двум педагогам школы №11 города Полтавы следователями полиции под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УК Украины», — говорится в заявлении полиции.

Как отмечается, в понедельник, 6 сентября, утром поступило сообщение о том, что на территории школы девушка ранила двух учителей. Она была задержана.

Ранее стало известно, что в Лондоне неизвестный выстрелил в мужчину из арбалета.