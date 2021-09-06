Лукашенко надеется нарастить добычу нефти в Белоруссии до 3,5 млн т в год

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает, что за счёт разработки новых месторождений в стране удастся нарастить объёмы добычи нефти до 3—3,5 млн т в год. Об этом он заявил на встрече с гендиректором ПО «Белоруснефть» Александром Ляховым.
Лукашенко надеется нарастить добычу нефти в Белоруссии до 3,5 млн т в год
  • Reuters

«Меня очень интересует и волнует проблема Припятского прогиба. Нутром чую, что там у нас нефть есть, которую мы ещё не видим... Если вы что-то предложите, я готов в этом непосредственно участвовать. Но так, чтобы мы нарастили добычу нефти при нашей с вами жизни хотя бы до 3—3,5 млн т», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

По его словам, это «решение проблемы для страны», благодаря которому она «забудет о всякой зависимости».

Ранее белорусский лидер выразил благодарность азербайджанской стороне за поставки нефти в республику, несмотря на противодействие стран Запада.

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