Лукашенко надеется нарастить добычу нефти в Белоруссии до 3,5 млн т в год

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает, что за счёт разработки новых месторождений в стране удастся нарастить объёмы добычи нефти до 3—3,5 млн т в год. Об этом он заявил на встрече с гендиректором ПО «Белоруснефть» Александром Ляховым.

«Меня очень интересует и волнует проблема Припятского прогиба. Нутром чую, что там у нас нефть есть, которую мы ещё не видим... Если вы что-то предложите, я готов в этом непосредственно участвовать. Но так, чтобы мы нарастили добычу нефти при нашей с вами жизни хотя бы до 3—3,5 млн т», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

По его словам, это «решение проблемы для страны», благодаря которому она «забудет о всякой зависимости».

Ранее белорусский лидер выразил благодарность азербайджанской стороне за поставки нефти в республику, несмотря на противодействие стран Запада.