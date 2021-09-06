Лукашенко надеется нарастить добычу нефти в Белоруссии до 3,5 млн т в год
- Reuters
«Меня очень интересует и волнует проблема Припятского прогиба. Нутром чую, что там у нас нефть есть, которую мы ещё не видим... Если вы что-то предложите, я готов в этом непосредственно участвовать. Но так, чтобы мы нарастили добычу нефти при нашей с вами жизни хотя бы до 3—3,5 млн т», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.
По его словам, это «решение проблемы для страны», благодаря которому она «забудет о всякой зависимости».
Ранее белорусский лидер выразил благодарность азербайджанской стороне за поставки нефти в республику, несмотря на противодействие стран Запада.