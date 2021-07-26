Лукашенко поблагодарил Азербайджан за поставки нефти

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил благодарность азербайджанской стороне за поставки нефти в республику, несмотря на противодействие стран Запада.
Лукашенко поблагодарил Азербайджан за поставки нефти
  • РИА Новости

Об этом Лукашенко заявил на встрече с послом Азербайджана в Белоруссии Латифом Гандиловым.

«Благодарю за поставку углеводородного сырья в Беларусь. Вы молодцы, не прогнулись под давлением со стороны западных государств. Вы держите слово. Как мы договорились, так и действуете. Это дорогого стоит в современном мире», — приводит ТАСС слова Лукашенко.

Он отметил, что Азербайджан может рассчитывать на поддержку Белоруссии.

Ранее министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев высказался о поставках нефти в Белоруссию.

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