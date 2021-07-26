Лукашенко поблагодарил Азербайджан за поставки нефти
- РИА Новости
Об этом Лукашенко заявил на встрече с послом Азербайджана в Белоруссии Латифом Гандиловым.
«Благодарю за поставку углеводородного сырья в Беларусь. Вы молодцы, не прогнулись под давлением со стороны западных государств. Вы держите слово. Как мы договорились, так и действуете. Это дорогого стоит в современном мире», — приводит ТАСС слова Лукашенко.
Он отметил, что Азербайджан может рассчитывать на поддержку Белоруссии.
Ранее министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев высказался о поставках нефти в Белоруссию.