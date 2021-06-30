В Минэнерго Казахстана высказались о поставках нефти в Белоруссию

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Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев высказался о поставках нефти в Белоруссию.
В Минэнерго Казахстана высказались о поставках нефти в Белоруссию
  • Reuters

«Нам предстоит ратифицировать данное соглашение, после ратификации парламентом мы составим индикативный план и перечень товаров, которые могут быть поставлены в Республику Беларусь. Там же будут обсуждаться виды нефтепродуктов, объёмы нефтепродуктов», — цитирует РИА Новости Ногаева.

Он сообщил, что «сегодня было закрытие седьмой сессии парламента Казахстана».

«Осенью, когда парламент возобновит свою работу, мы внесём этот документ на ратификацию парламенту», — добавил Ногаев.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонные переговоры.

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