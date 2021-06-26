Токаев и Лукашенко провели телефонные переговоры
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба казахстанского президента.
«Особое внимание было уделено всесторонней активизации торгово-экономического взаимодействия и производственной кооперации с акцентом на наращивание объёмов взаимной торговли, реализацию совместных проектов в сфере машиностроения, сельского хозяйства, транспорта и других отраслях», — говорится в заявлении.
Кроме того, лидеры обменялись мнениями об эпидемиологической обстановке в регионе, а также о принимаемых мерах по массовой вакцинации населения двух стран.
Ранее Лукашенко высказался об обязательной вакцинации в Белоруссии.