Токаев и Лукашенко провели телефонные переговоры

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонные переговоры.

Об этом сообщает пресс-служба казахстанского президента.

«Особое внимание было уделено всесторонней активизации торгово-экономического взаимодействия и производственной кооперации с акцентом на наращивание объёмов взаимной торговли, реализацию совместных проектов в сфере машиностроения, сельского хозяйства, транспорта и других отраслях», — говорится в заявлении.

Кроме того, лидеры обменялись мнениями об эпидемиологической обстановке в регионе, а также о принимаемых мерах по массовой вакцинации населения двух стран.

Ранее Лукашенко высказался об обязательной вакцинации в Белоруссии.