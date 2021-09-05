В Абхазии спасатели обнаружили тело утонувшего в Гагре российского туриста

Абхазские спасатели обнаружили тело российского туриста Виталия Градобоева, утонувшего в Чёрном море у побережья Гагры. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

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«Обнаружено тело жителя города Выкса Нижегородской области Виталия Градобоева, утонувшего в акватории города Гагра», — говорится в сообщении. По словам очевидцев, поздно вечером 2 сентября Градобоев решил искупаться в штормящем море в нетрезвом состоянии. Тело погибшего доставлено в морг Гагрской районной больницы. Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС Абхазии ведут поиски 14-летнего Камила Фаттахова из Казани, который пропал в Гагрском районе вечером в среду, 18 августа.