В Абхазии спасатели обнаружили тело утонувшего в Гагре российского туриста
- © РИА Новости / Томас Тхайцук
«Обнаружено тело жителя города Выкса Нижегородской области Виталия Градобоева, утонувшего в акватории города Гагра», — говорится в сообщении.
По словам очевидцев, поздно вечером 2 сентября Градобоев решил искупаться в штормящем море в нетрезвом состоянии.
Тело погибшего доставлено в морг Гагрской районной больницы.
Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС Абхазии ведут поиски 14-летнего Камила Фаттахова из Казани, который пропал в Гагрском районе вечером в среду, 18 августа.