В Абхазии спасатели обнаружили тело утонувшего в Гагре российского туриста

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Абхазские спасатели обнаружили тело российского туриста Виталия Градобоева, утонувшего в Чёрном море у побережья Гагры. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.
В Абхазии спасатели обнаружили тело утонувшего в Гагре российского туриста
  • © РИА Новости / Томас Тхайцук

«Обнаружено тело жителя города Выкса Нижегородской области Виталия Градобоева, утонувшего в акватории города Гагра», — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, поздно вечером 2 сентября Градобоев решил искупаться в штормящем море в нетрезвом состоянии.

Тело погибшего доставлено в морг Гагрской районной больницы.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС Абхазии ведут поиски 14-летнего Камила Фаттахова из Казани, который пропал в Гагрском районе вечером в среду, 18 августа.

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