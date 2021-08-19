В Абхазии спасатели ведут поиск подростка из России

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Сотрудники МЧС Абхазии ведут поиски 14-летнего Камила Фаттахова из Казани, который пропал в Гагрском районе вечером в среду, 18 августа.
В Абхазии спасатели ведут поиск подростка из России
  • © МЧС Республики Абхазия

«Сообщение от родителей мальчика поступило на пульт дежурного МЧС в 19:45. В поисках задействован личный состав поисково-спасательного отряда МЧС республики, включая и кинологический расчёт, а также сотрудники поисково-спасательной службы г. Гагра», — приводит Интерфакс сообщение республиканского МЧС.

Отмечается, что родители подростка решили сплавиться по реке Хашупсе и оставили сына в горной местности одной из верхних точек каньона. Вернувшись, они не обнаружили мальчика.

Предполагается, что подросток, не дождавшись родителей, решил самостоятельно спуститься и мог заблудиться в лесу.

Ранее сообщалось, что в Абхазии спасатели эвакуировали с горного перевала Химса двух российских туристов с травмами.

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