В Абхазии спасатели ведут поиск подростка из России
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«Сообщение от родителей мальчика поступило на пульт дежурного МЧС в 19:45. В поисках задействован личный состав поисково-спасательного отряда МЧС республики, включая и кинологический расчёт, а также сотрудники поисково-спасательной службы г. Гагра», — приводит Интерфакс сообщение республиканского МЧС.
Отмечается, что родители подростка решили сплавиться по реке Хашупсе и оставили сына в горной местности одной из верхних точек каньона. Вернувшись, они не обнаружили мальчика.
Предполагается, что подросток, не дождавшись родителей, решил самостоятельно спуститься и мог заблудиться в лесу.
Ранее сообщалось, что в Абхазии спасатели эвакуировали с горного перевала Химса двух российских туристов с травмами.