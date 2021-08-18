В Абхазии спасли двух российских туристов

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В Абхазии спасатели эвакуировали с горного перевала Химса двух российских туристов с травмами, сообщили в пресс-службе МЧС республики.
В Абхазии спасли двух российских туристов
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Об этом пишет Интерфакс.

Как отмечается, туристы были доставлены вертолётом в Сухум, а затем госпитализированы. 

В МЧС Абхазии добавили, что российская туристическая группа из 14 человек находится на перевале Химса около двух недель. Туристы обратились к спасателям с просьбой об эвакуации двух своих товарищей.

Ранее сообщалось, что два участника туристической группы оступились при спуске с ледника на высоте более 4 тыс. м на вулкане Ключевской на Камчатке, после чего около 1 тыс. м пролетели со склона.

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