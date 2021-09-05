На Украине выявили 1379 случаев коронавируса за сутки

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Число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 на Украине за 24 часа возросло на 1379 — до 2 297 534.

Об этом сообщается на странице Минздрава Украины в Facebook.

За сутки в стране скончались 17 пациентов с COVID-19, за всё время — 53 983.

Выздоровели за 24 часа 407 человек, всего — 2 212 720.

Ранее сообщалось, что украинские власти получили от правительства США более 188 тыс. доз вакцины от коронавируса Pfizer, помощь была предоставлена в рамках инициативы COVAX.

Виталий Зверев — микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН — в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения в мире популяционного иммунитета к коронавирусу.

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