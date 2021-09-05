NI: украинцев удивила презентация Зеленского в США
Таким мнением поделилась обозреватель National Interest Мелинда Харинг.
Автор материала отметила странность того, что презентацию с перспективами развития энергетической безопасности и экономического роста власти Киева провели перед западными партнёрами, а не перед соотечественниками.
«Украинцы были немного удивлены, когда узнали о новом плане, и недоумевали, почему его сначала показали американским экспертам, а не украинской общественности», — пишет Харинг.
Она также сочла неуместными реплики Зеленского о необходимости инвестировать в страну.
«Неподходящая просьба, учитывая, что его аудиторией были бедные эксперты аналитических центров и госслужащие», — заключила обозреватель NI.
Президент Украины Владимир Зеленский 1 сентября презентовал в Вашингтоне план трансформации Украины, предусматривающий свыше 80 проектов на общую сумму $277 млрд. Он выразил надежду на то, что американские партнёры примут участие в реализации соответствующих планов.