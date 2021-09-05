NI: украинцев удивила презентация Зеленского в США

Украинцы удивились решению лидера страны Владимира Зеленского презентовать план трансформации Украины американским экспертам.

Таким мнением поделилась обозреватель National Interest Мелинда Харинг.

Автор материала отметила странность того, что презентацию с перспективами развития энергетической безопасности и экономического роста власти Киева провели перед западными партнёрами, а не перед соотечественниками.

«Украинцы были немного удивлены, когда узнали о новом плане, и недоумевали, почему его сначала показали американским экспертам, а не украинской общественности», — пишет Харинг.

Она также сочла неуместными реплики Зеленского о необходимости инвестировать в страну.

«Неподходящая просьба, учитывая, что его аудиторией были бедные эксперты аналитических центров и госслужащие», — заключила обозреватель NI.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 сентября презентовал в Вашингтоне план трансформации Украины, предусматривающий свыше 80 проектов на общую сумму $277 млрд. Он выразил надежду на то, что американские партнёры примут участие в реализации соответствующих планов.