Зеленский представил план трансформации Украины на $277 млрд

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Украинский лидер Владимир Зеленский презентовал в Вашингтоне план трансформации Украины, предусматривающий свыше 80 проектов на общую сумму $277 млрд.
Зеленский представил план трансформации Украины на $277 млрд
  • Reuters

Выступая перед американскими политиками, глава государства отметил, что за 30 лет Украина «потеряла массу возможностей», а все нынешние изменения происходят в условиях военного конфликта.

«Мы имеем чёткое представление о том, какой должна стать Украина через пять — десять лет. Это амбициозный план трансформации нашей страны. Больше справедливости, больше возможностей — строим успешную и устойчивую Украину», — приводит слова Зеленского офис президента Украины.

Глава государства отметил, что план трансформации предусматривает более 80 проектов на сумму $277 млрд с учётом привлечения программ международной помощи, кредитов и инвестиций.

Зеленский также выразил надежду на то, что американские партнёры примут участие в реализации соответствующих планов.

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