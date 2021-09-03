Посол ФРГ: санкции против Кулебы не станут препятствием для переговоров в нормандском формате
- Reuters
Об этом она заявила в интервью украинскому телеканалу ТСН.
«Вы знаете, Козак (замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. — RT) тоже под санкциями Европы. И когда он летит в Берлин, каждый раз надо делать исключение и сообщить об этом. Поэтому не думаю, что санкции против Дмитрия Кулебы будут препятствием, если есть политическая воля», — сказала Фельдгузен.
Немецкий дипломат отметила, что встреч в таком формате не было уже давно.
В июле президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе в нормандском формате.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в августе заявила, что в процессе урегулирования конфликта на Украине наблюдается «застой».