Посол ФРГ: санкции против Кулебы не станут препятствием для переговоров в нормандском формате

Посол Германии на Украине Анка Фельдгузен заявила, что санкции России в отношении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы не станут препятствием для проведения переговоров в нормандском формате.

Об этом она заявила в интервью украинскому телеканалу ТСН.

«Вы знаете, Козак (замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. — RT) тоже под санкциями Европы. И когда он летит в Берлин, каждый раз надо делать исключение и сообщить об этом. Поэтому не думаю, что санкции против Дмитрия Кулебы будут препятствием, если есть политическая воля», — сказала Фельдгузен.

Немецкий дипломат отметила, что встреч в таком формате не было уже давно.

В июле президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе в нормандском формате.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в августе заявила, что в процессе урегулирования конфликта на Украине наблюдается «застой».