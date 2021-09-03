В Вооружённых силах Казахстана началась внезапная проверка войск

В Министерстве обороны Казахстана сообщили, что в вооружённых силах страны началась внезапная проверка войск.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В свете реализации поручений президента страны Касым-Жомарта Токаева, обозначенных в послании народу Казахстана от 1 сентября 2021 года, а также на коллегии Министерства обороны в ноябре 2020 года, ряд воинских частей региональных командований, Десантно-штурмовых войск, Военно-морских сил, Военно-воздушных сил подняты по тревоге для проверки боеготовности», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что мобилизационные учения «Юг-2021» начались в Ошской и Баткенской областях на юге Киргизии.