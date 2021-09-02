В Киргизии начались мобилизационные учения «Юг-2021»

Мобилизационные учения «Юг-2021» начались в Ошской и Баткенской областях на юге Киргизии.

«В ходе учений запланировано проведение комплекса практических мероприятий по приведению органов военного управления в высшие степени боевой готовности, а государственных органов и органов местного самоуправления — в готовность к работе по руководству подчинёнными структурами и подразделениями в условиях введения военного положения», — приводит ТАСС сообщение Минобороны республики.

В учениях задействованы около 1,5 тыс. гражданских лиц, а также сотрудников МЧС, МВД, военнослужащих Минобороны, погранслужбы и Государственного комитета национальной безопасности страны.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал цель учений «Запад-2021». Стратегические учения «Запад-2021» пройдут на территории России и Белоруссии с 10 по 16 сентября.