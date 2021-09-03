Вакцина «Спутник Лайт» поступила в Белоруссию

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Российская вакцина «Спутник Лайт» в объёме 250 тыс. доз поступила в Белоруссию, сообщил Минздрав республики.
Вакцина «Спутник Лайт» поступила в Белоруссию
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Партия поступила в объёме 250 тыс. доз. Ровно столько, сколько мы заказывали. Я хотел бы выразить благодарность правительству Российской Федерации, министру здравоохранения», — цитирует БЕЛТА министра здравоохранения Дмитрия Пиневича.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна на достойном уровне справляется с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Директор республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии Минздрава Белоруссии Владимир Горбунов также сообщил о ходе разработки прототипа вакцины против COVID-19.

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