Макей: Афганистан для Белоруссии представляет серьёзный экономический интерес

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск считает Кабул перспективным торгово-экономическим партнёром.

«Нельзя торопиться. Надо посмотреть, как будет развиваться ситуация внутри Афганистана, какое будет сформировано правительство, о каких политических принципах они заявят, как будут выстраивать отношения с соседями. Самое главное, чтобы было чёткое понимание того, что из Афганистана не должна исходить угроза для сопредельных стран и нашего государства», — приводит ТАСС слова Макея.

Он отметил, что «этот регион в целом и Афганистан как страна представляют» для Белоруссии «серьёзный интерес».

Также Макей заявил, что европейский бизнес по-прежнему заинтересован в работе с Белоруссией, несмотря на западные санкции в отношении Минска.