Макей: европейский бизнес по-прежнему заинтересован в работе с Белоруссией

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Европейский бизнес по-прежнему заинтересован в работе с Белоруссией, несмотря на западные санкции в отношении Минска, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.
Макей: европейский бизнес по-прежнему заинтересован в работе с Белоруссией
  • Reuters

«Мы понимаем, что бизнес будет обращать внимание на какие-то политические установки своего руководства. Но должен сказать откровенно, что существует абсолютный интерес к продолжению сотрудничества с Беларусью по торгово-экономическому направлению. Мы видим это, более того, мы поддерживаем соответствующие контакты», — цитирует министра ТАСС.

Ранее Минфин США ввёл санкции в отношении 23 физических лиц и 21 организации Белоруссии.

Также британские власти ввели пакет торговых, финансовых и авиационных ограничений против Белоруссии. 

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